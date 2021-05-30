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مباحثات بين نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية وهذا ما تناولاه

30 - مايو - 2021
نتنياهو وعباس كامل

نتنياهو وعباس كامل

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تطرقت المباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وفد أمني مصري يترأسه رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، اليوم الأحد، إلى العلاقات الثنائية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وملف الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي وقت سابق اليوم وصل عباس كامل، والوفد المرافق له إلى إسرائيل، في جولة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف إلى تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وبحث ملف إعادة الإعمار.

وقال ناطق باسم نتنياهو سلسلة تغريدات على تويتر: ”استقبل رئيس الوزراء نتنياهو اليوم في مقر إقامته الرسمي في أورشليم رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل الذي ترأس وفدا رفيع المستوى.. بحث رئيس الوزراء وكامل تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية“.

وأضاف: ”رحب رئيس الوزراء وكامل بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة“.

وتابع المتحدث: ”طرح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت، كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع“.

واختتم تغريداته قائلا: ”حضر اللقاء أيضا وزير الاستخبارات إيلي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، حيث عقد الأخير في وقت سابق من هذا اليوم لقاء مطولا مع رئيس المخابرات المصرية حول هذه القضايا بالذات“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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