مباحثات بين وزيري خارجية روسيا والصين في قمة مجموعة العشرين

ناقش وزيرا خارجية روسيا والصين العلاقات الثنائية والصراع في أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

ووفقا لمنشور لوزارة الخارجية الروسية على تطبيق تيلغرام، أخبر الوزير الروسي سيرغي لافروف نظيره الصيني وانغ يي بأن “العلاقات الاستراتيجية للشراكة الشاملة بين البلدين تشهد مرحلة غير مسبوقة من التطور”.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله إن بكين مستعدة للتعاون مع روسيا لتعزيز “التنسيق الاستراتيجي الشامل” بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن أزمة أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من المحادثات الثنائية بين روسيا والصين عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022، والذي تسبب في عزل موسكو عن حلفاء كييف الغربيين مع فرض مجموعة واسعة من العقوبات على سياسيين وشركات في روسيا.

وأعلنت الصين وروسيا شراكة “بلا حدود” عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرساله عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، لتندلع أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مايو أيار، تعهد بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ببدء “عصر جديد” من الشراكة بين أقوى منافسين للولايات المتحدة.