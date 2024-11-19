الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مباحثات بين وزيري خارجية روسيا والصين في قمة مجموعة العشرين

19 - نوفمبر - 2024
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي

A A A
طباعة المقال

ناقش وزيرا خارجية روسيا والصين العلاقات الثنائية والصراع في أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

ووفقا لمنشور لوزارة الخارجية الروسية على تطبيق تيلغرام، أخبر الوزير الروسي سيرغي لافروف نظيره الصيني وانغ يي بأن “العلاقات الاستراتيجية للشراكة الشاملة بين البلدين تشهد مرحلة غير مسبوقة من التطور”.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله إن بكين مستعدة للتعاون مع روسيا لتعزيز “التنسيق الاستراتيجي الشامل” بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن أزمة أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من المحادثات الثنائية بين روسيا والصين عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022، والذي تسبب في عزل موسكو عن حلفاء كييف الغربيين مع فرض مجموعة واسعة من العقوبات على سياسيين وشركات في روسيا.

وأعلنت الصين وروسيا شراكة “بلا حدود” عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرساله عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، لتندلع أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مايو أيار، تعهد بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ببدء “عصر جديد” من الشراكة بين أقوى منافسين للولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنقرة تدين هجوم الحوثيين على سفينة شحن تركية
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
زاخاروفا: الغرب تخلى عن أوكرانيا عبر سماحه لها بضرب عمق روسيا
العلم المصري
بعثة صندوق النقد تختتم زيارة لمصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
أفيخاي أدرعي
الحرب على لبنان
صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎