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مبادرة في لاتفيا تجبر غير المطعمين ضد كورونا على هذا الأمر

4 - أكتوبر - 2021

كورونا في لاتفيا

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وقع أكثر من 10 آلاف من سكان لاتفيا على مبادرة تجبر الأشخاص الذين يعالجون في المشافي من كوفيد-19 على دفع ثمن علاجهم في حال لم يتلقوا اللقاح مسبقا.

وجرى جمع التوقيعات في بوابة المبادرات الاجتماعية اللاتفية، فيما ينص القانون على أن البرلمان ملزم بدراسة أي مبادرة تجمع 10 آلاف توقيع.

وأشارت المبادرة إلى أن كلفة اللقاح الواحد أقل بـ400 مرة من ثمن علاج حالة مستعصية واحدة لشخص لم يتلق اللقاح، مضيفة أنه في الوقت الحالي يسدد دافعو الضرائب هذه التكاليف.

وأضافت أن 97 بالمئة من الأشخاص الذين يدخلون المشافي بإصابات شديدة غير مطعمين.

يذكر أن أقل من 50 بالمئة من سكان لاتفيا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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