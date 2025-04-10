مبادلة للطاقة تستحوذ على حصة في سوتكس التابعة لكيمريدج في أمريكا

وقعت مبادلة للطاقة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية لأبوظبي، اتفاقية اليوم الخميس مع كيمريدج لإدارة الأصول البديلة التي تركز على قطاع الطاقة تحصل بموجبها الشركة الإمارتية على حصص في أصول للغاز في الولايات المتحدة، معلنة بذلك دخولها السوق الأمريكية في إطار خطط للتوسع.

وأوضحت مبادلة للطاقة في بيان أن الاتفاقية الهادفة لشراء 24.1 بالمئة من شركة سوتكس القابضة التابعة لكيمريدج ستمنحها إمكانية الوصول إلى إنتاج كيمريدج من الغاز غير التقليدي في تكساس ومشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأنه في وقت لاحق من العام الجاري مع التخطيط لأول عملية إنتاج في 2029.

ويعمل مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا على تطوير منشأة لتسييل وتصدير الغاز بطاقة إنتاجية تبلغ 9.3 مليون طن سنويا.

وقالت مبادلة للطاقة، نقلا عن بيانات من وود ماكنزي، إن الولايات المتحدة من المتوقع أن تضخ ثلث الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال فائق التبريد بحلول 2050. ويمنح ذلك الاستثمار الشركة الإماراتية موطئ قدم في سوق أشارت إلى أنها ستحظى بدعم من طلب قوي يشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان “مع توقعات نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى نحو 33 بالمئة من السوق العالمية بحلول عام 2050، يعد هذا الاستثمار خطوة استراتيجية في أحد أهم مراكز الغاز في العالم. وإضافة إلى ذلك، ستضمن البنية التحتية عالمية المستوى وسوق الاندماج والاستحواذ عالية السيولة آفاقا واعدة طويلة الأجل في المنطقة مدعومة بزيادة الطلب على الطاقة في مجالات مثل تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي”.

ولم تُعلَن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال منصور محمد آل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة في البيان “باعتبارها أول استثمار رئيسي لنا في الولايات المتحدة، توفر هذه الاتفاقية منصة انطلاق فعالة للنمو المستقبلي في أحد أهم مراكز الطاقة على مستوى العالم”.

وأضاف “يبرز هذا الاستثمار مكانتنا القوية وقدرتنا على تسريع توسعنا على مستوى كامل سلسلة القيمة لقطاع الغاز، والبناء على ما حققته محفظتنا الاستراتيجية الدولية”.

وذكرت مبادلة للطاقة أن صافي إنتاج شركة كيمريدج تكساس للغاز يبلغ “نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع أن ينمو بشكل طبيعي إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2031”.

ولدى شركة مبادلة للطاقة أصول في 11 دولة، معظمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وروسيا. وتنتج محفظة استثماراتها، التي تمثل أعمال الغاز نحو 70 بالمئة منها، ما يقارب 370 ألف برميل‭‭‭‭ ‬‬‬‬من النفط المكافئ يوميا.

وتأتي الصفقة في وقت يجري فيه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت جولة في دول الخليج العربية تبدأ من الإمارات.