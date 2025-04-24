مبادلة وفورتريس تؤسسان شراكة استثمارية بقيمة مليار دولار

قالت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي ومجموعة فورتريس للاستثمار ومقرها نيويورك اليوم الخميس إنهما دخلتا في شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار للاستثمار في مجال الائتمان الخاص.

وتوسع مجال الائتمان الخاص في السنوات القليلة الماضية وجذب استثمارات من بعض أكبر مديري الأصول في العالم في وقت أدت فيه القواعد التنظيمية الصارمة إلى رفع تكلفة القروض الأكثر خطورة لدى المقرضين التقليديين.

وستشهد الشراكة الجديدة قيام مبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي إماراتي تبلغ قيمته 330 مليار دولار، بالاستثمار المشترك في خطط فورتريس الاستراتيجية المتعلقة بالائتمان الخاص والعقارات والإقراض المضمون بالأصول.

وقال درو مكنايت، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة فورتريس “في المحادثات مع شركائنا نسمع بصورة متزايدة عن الحاجة إلى حلول استثمارية مصممة خصيصا وقابلة للتطوير يمكنها تعزيز العائدات عبر مجالات الائتمان المختلفة”.

وأضاف “نسعى إلى توسيع نطاق وصول المقترضين إلى رأس المال من خلال توفيره بصورة أكبر وأكثر تنوعا من خلال المستثمرين”.

واستحوذ تحالف تقوده مبادلة كابيتال التابعة لمبادلة للاستثمار على 68 بالمئة في فورتريس العام الماضي لكن الشركة الأمريكية تقول إنها تحتفظ بالاستقلالية التامة فيما يتعلق بعمليات الاستثمار واتخاذ القرارات والموظفين والعمليات.

ووصلت قيمة الأصول التي تديرها فورتريس لصالح نحو ألفي عميل من المؤسسات إلى 50 مليار دولار في 31 ديسمبر كانون الأول.

وتعمل صناديق الثروة السيادية الخليجية على تعزيز مشاركتها في مجال الائتمان الخاص.

وأقامت مبادلة شراكات في السنوات القليلة الماضية مع شركات مثل أبولو جلوبال مانجمنت وجولدمان ساكس. وأعلنت في ديسمبر كانون الأول عزمها شراء حصة 42 بالمئة في شركة إدارة أصول الأمريكية سيلفر روك فاينانشال.

ويشير الائتمان الخاص إلى إقراض غير مصرفي عادة ما يكون على شكل قروض مباشرة للشركات المتوسطة أو شركات التطوير العقاري أو المقترضين بضمان الأصول.

وبلغت أصول الائتمان الخاص العالمية المدارة نحو 1.5 تريليون دولار في أوائل 2024، ومن المتوقع وفقا لتقديرات القطاع أن تزيد بمقدار المثل تقريبا بحلول 2029.