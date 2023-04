مبتسمة وهادئة.. مشاهد جديدة لقاتلة البلوغر الروسي

قبل ساعات فقط من اقتيادها مكبلة بالأصفاد، التقطت كاميرا المراقبة مشاهد لداريا تريبوفا (26 عاما) ، قاتلة البلوغر الروسي الشهير مكسيم فومين ، مبتسمة تدخل بكل هدوء، يوم الأحد الماضي، إلى أحد المباني، جارة وراءها حقيبتها على ما يبدو.

فقد أظهرت اللقطات دخول تريبوفا إلى مبنى سكني في سانت بطرسبرغ وهي تحمل حقيبة صغيرة على كتفها وتسحب حقيبة أخرى كبيرة.

فيما فتح رجل يُفترض أنه جارها، الباب لها لكي تسحب أمتعتها عبر المدخل.

كما شوهد لاحقًا وهو يساعدها في الدخول إلى المصعد.

ولاحقاً شوهدا معا داخل المصعد يتحدثان، فيما ارتسمت بسمة هادئة على ثغر داريا.

لكن ما هي إلا لحظات، حتى وضعت الأصفاد فوق يديها، وجرت إلى خلف القضبان، بعد أن داهم الأمن الروسي منزلها.

تمثال متفجر

وكانت الشابة التي أهدت فومين أشد مؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمثالاً متفجراً، استقلت بعد تنفيذها الاغتيال عدة سيارات أجرة ودارت في أرجاء المدينة لمدة أربع ساعات قبل وصولها إلى الشقة المستأجرة.

كما اشترت تذكرة طيران من بولكوفو لكنها لم تحضر إلى المطار، بحسب ما نقلت وقالت صحيفة إزفستيا الروسية.

وكانت الناشطة المناهضة للحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت في فيديو نشرته وزارة الداخلية الروسية، أمس الاثنين وهي تعترف بأخذ التمثال إلى مقهى “ستريت فود بار 1” حيث كان فومين وهو مدون حربي روسي مؤيد لغزو أوكرانيا، يطلق على نفسه اسم فلادلين تاتارسكي، يجلس.

