مبعوث أميركي: جهود دبلوماسية تُبذل لمحاولة الحد من نشاط الحوثيين

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج الثلاثاء إن جهودا دبلوماسية “تُبذل لمحاولة الحد من نشاط الحوثيين بما يساعد على تحسين الوضع” في البحر الأحمر.

وأضاف ليندركينج في تصريحات مسجلة لمعهد الشرق الأوسط “نحن بحاجة إلى رؤية تهدئة جادة في غزة”، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعمل بجد على ذلك.

وفي آخر التطورات قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي الثلاثاء إن الجماعة سوف تواصل “التصعيد أكثر فأكثر” إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وتستهدف الجماعة المتحالفة مع إيران سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر\تشرين الثاني، فيما تصفها بأنها تحركات للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).