الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025
مبعوث أميركي: واشنطن تحدثت مع دول خليجية حول إدارة غزة بعد الحرب

منذ 9 دقائق
قراران أميركيان يتعلقان بلبنان

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي لرويترز اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع دول عربية من منطقة الخليج حول إمكانية إدارتها لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف هاكابي أن محادثات أُجريت حول إنشاء منظومة حكم مؤقت تشارك فيها دول عربية من منطقة الخليج مع احتمال أن تضطلع الولايات المتحدة بدور إشرافي، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن ترتيب دائم في وقت لاحق.

وتابع “إنه مجرد نقاش. وهو أمر لم يحظ بقبول الإدارة الأمريكية أو إسرائيل أو أي أحد. لا أعلم ما إذا كان هناك أي شيء جاهز للتوقيع عليه”.

وبعد حرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، لم توضح إسرائيل بعد كيف تريد أن تُدار غزة، رغم وجود إجماع دولي واسع على أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي ضعفت بشدة نتيجة الحصار الإسرائيلي، لا يمكن أن تظل في السلطة.

 

 

 

