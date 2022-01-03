مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يعلق على استقالة حمدوك

أعرب المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيريتس، اليوم الاثنين، عن أسفه لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من منصبه، داعيا الأطراف السودانية إلى التغلب على حالة انعدام الثقة وإجراء حوار شامل وهادف.

وقال بيرتس، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة إلى السودان على موقعها الرسمي، إنه يأسف لقرار حمدوك التنحي عن منصبه، مشيدا بالإنجازات التي حققها السودان تحت قيادة حكومة حمدوك.

وأكد بيرتس ضرورة التغلب على حالة انعدام الثقة بين الأطراف السودانية، عبر إجراء حوار هادف وشامل.

وأشار بيرتس إلى أن الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية في السودان يجب أن ترمي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى المسار الديمقراطي.

وأعلن حمدوك أمس الأحد، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.

وخرجت خلال الفترة الماضية، مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.