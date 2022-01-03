الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يعلق على استقالة حمدوك

3 - يناير - 2022
عبد االله حمدوك

عبد االله حمدوك

A A A
طباعة المقال

أعرب المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيريتس، اليوم الاثنين، عن أسفه لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من منصبه، داعيا الأطراف السودانية إلى التغلب على حالة انعدام الثقة وإجراء حوار شامل وهادف.

وقال بيرتس، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة إلى السودان على موقعها الرسمي، إنه يأسف لقرار حمدوك التنحي عن منصبه، مشيدا بالإنجازات التي حققها السودان تحت قيادة حكومة حمدوك.

وأكد بيرتس ضرورة التغلب على حالة انعدام الثقة بين الأطراف السودانية، عبر إجراء حوار هادف وشامل.

وأشار بيرتس إلى أن الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية في السودان يجب أن ترمي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى المسار الديمقراطي.

وأعلن حمدوك أمس الأحد، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.

وخرجت خلال الفترة الماضية، مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.

    المزيد من أخبار العالم

    الحرب الروسية على أوكرانيا
    مسؤول عسكري أوكراني: روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها
    مؤشر قياس الزلازل
    زلزال بقوة 4.2 قبالة ساحل السلفادور
    الدرهم المغربي
    التضخم في المغرب يبلغ عتبة استثنائية متأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟