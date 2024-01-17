مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا: العالم يحتاج إلى إنهاء حرب غزة سريعا

قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الأربعاء إن العالم يحتاج إلى إنهاء حرب غزة سريعا.

وقال بيدرسن في حديث بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه قلق للغاية بسبب “اتساع نطاق الحرب والتصعيد”.

وفي آخر المستجدات قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان الأربعاء إن 24448 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب 61504 في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت أن نحو 163 فلسطينيا استشهدوا و350 أصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي آخر التطورات اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 17\1\2023 مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، ودهمت عددا من المنازل فيها، في حين قصفت مسيّرة إسرائيلية مركبة في نابلس، مما خلّف شهداء وجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عددا من الشبان استشهدوا في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، لسيارة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.