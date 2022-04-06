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مبعوث الأمم المتحدة: الهدنة في اليمن أدّت الى انخفاض أعمال العنف

6 - أبريل - 2022
العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص، هانز جروندبرج، يوم الأربعاء أنّ الهدنة التي أُعلنت في الآونة الأخيرة بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أدّت إلى انخفاض كبير في العنف في البلاد، مع حدوث بعض الانتهاكات الطفيفة فقط في مأرب.

وكان طرفا الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن قد أعلنا الاتفاق على هدنة يوم الجمعة (أول نيسان) تستمر لشهرين. وتم الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة.

وتُعدّ هذه أهم خطوة حتى الآن نحو إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا الجوع.

في السياق، قال جروندبرج “هذه أول هدنة على مستوى اليمن على مدى السنوات الست الماضية. لحظة ثمينة ومحفوفة بالمخاطر. على مدى أكثر من سبع سنوات عانى اليمنيون من خسائر لا يمكن تصورها وظروف معيشية صعبة للغاية. الصراع يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة اليومية، من الأسواق إلى الطرق إلى المدارس والمحاكم والمستشفيات والمنازل. هذه الهدنة تتيح كوة صغيرة لكنها مهمة للبدء في تغيير هذا الواقع الصعب”.

وأضاف، متحدثا في عمان في الأردن، أنّ الأمم المتحدة تعمل على وضع آليات لتجنب اندلاع مزيد من أعمال العنف.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) يوم السبت، ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

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