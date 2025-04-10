مبعوث التجارة بكوريا الجنوبية: تعليق فرض الرسوم يترك مجالا للتفاوض

قال المبعوث التجاري لكوريا الجنوبية تشيونج إن كيو الخميس إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية أتاح مجالا للمفاوضات، حيث تسعى البلاد إلى خفض التعريفات من خلال المحادثات.

وقالت وزارة التجارة الخميس إن تشيونج التقى الممثل التجاري الأمريكي لمناقشة خفض نسب الرسوم، مضيفة أنه عبر عن مخاوفه بشأن إجراءات الرسوم الجديدة.

وسافر المسؤول الكوري الجنوبي إلى واشنطن للتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين بعد أن أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على حليفته الآسيوية الرئيسية، ضمن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الشاملة.