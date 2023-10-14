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مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط اجتمع مع ممثلين لجامعة الدول العربية

منذ 15 دقيقة
جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية

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ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية السبت أن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط اجتمع أمس الجمعة 13\10\2023 مع ممثلين لجامعة الدول العربية في الصين في جلسة طارئة بخصوص الأزمة في قطاع غزة والصراع بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال المبعوث تشاي جون خلال الاجتماع إن الصين تدعم لعب جامعة الدول العربية التي تضم 22 عضوا دورا مهما في “القضية الفلسطينية”، مضيفا أنها ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وذكر البيان نقلا عن تشاي “يتعين على المجتمع الدولي أن يعزز بجدية إحساسه بضرورة العودة إلى الأساس الصحيح لحل الدولتين لتحقيق التعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل”.

    المصدر :
  • رويترز

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