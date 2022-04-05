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مبعوث الصين للأمم المتحدة: التقارير والصور في بوتشا “مقلقة جداً”

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 8:40 مساءً
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون

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كان اجتماع مجلس الامن اليوم حافل بالاستنكار الجماعي حول صور المجازر الحاصلة في اوكرانيا وخاصة في بوتشا، وعلى هذا كان الاتحاد الاوروبي كشف عن حزمة عقوبات جديدة ستطال روسيا بعد هذه العمليات.

ومن ناحية الصين قال تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن التقارير والصور التي تظهر مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية “مقلقة جدا”، لكنه أضاف أنه يجب التحقق من ملابساتها وأن تستند أي اتهامات إلى حقائق.
وفي حديثه أثناء اجتماع لمجلس الأمن، كرر السفير موقف بكين بأن العقوبات ليست فعالة في حل الأزمة الأوكرانية لكنها بدلا من ذلك تُسرع من التداعيات الاقتصادية، كما دعا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار مع روسيا.

كشف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن تفاصيل الإعداد لحزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وذلك في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بارتكاب فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.

    المصدر :
  • رويترز

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