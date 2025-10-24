مبعوث بوتين: موسكو وكييف وواشنطن "قريبون جداً" من حل دبلوماسي لإنهاء الحرب

قال كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، اليوم الجمعة إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف في مقابلة مع برنامج “ذا ليد ويز جيك تابر” على قناة سي.إن.إن “أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جدا من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال”.

وتابع “كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماما، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه”.