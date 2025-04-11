مبعوث ترامب في روسيا لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا

قال الكرملين إن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى روسيا اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ضمن مساعي التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن النقاش قد يشمل أيضا عقد اجتماع بين ترامب وبوتين.

ونشرت صحيفة إزفستيا الروسية مقطعا مصورا لويتكوف وهو يغادر فندقا في مدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر مدن روسيا برفقة كيريل دميتريف، مبعوث بوتين للاستثمار.

وبرز ويتكوف كشخصية رئيسية في التقارب، الذي يحدث على نحو متقطع، بين موسكو وواشنطن وسط حديث من الجانب الروسي عن استثمارات مشتركة محتملة في القطب الشمالي وفي العناصر الأرضية النادرة الروسية.

كما كان بوتين في سان بطرسبرج اليوم الجمعة لعقد ما وصفه الكرملين باجتماع “بالغ الأهمية” حول تطوير البحرية الروسية التي تشهد حملة تحديث وتوسيع كبيرة.

وقلل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أهمية اجتماع ويتكوف وبوتين المزمع عقده، وقال لوسائل الإعلام الروسية الرسمية إن زيارة المبعوث الأمريكي لن تكون “مهمة بشكل استثنائي” وإنه لا يتوقع حدوث أي انفراجات.

وسيكون هذا الاجتماع هو الثالث بينهما هذا العام، ويأتي في وقت تشهد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وبين إيران والصين، وهما دولتان تربطهما علاقات وثيقة مع روسيا، توترا شديدا بسبب برنامج طهران النووي والحرب التجارية المشتعلة مع بكين.

ومن المقرر أن يصل ويتكوف إلى سلطنة عمان يوم السبت لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي بعد أن هدد ترامب طهران بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق. وكثيرا ما عرضت موسكو تقديم المساعدة في محاولة التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وتحدث بوتين وترامب عبر الهاتف، لكنهما لم يلتقيا وجها لوجه منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

* تقارب

قال مسؤولون أمريكيون وروس إنهم أحرزوا تقدما في المحادثات التي جرت في إسطنبول أمس الخميس نحو تطبيع عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين مع بدء إعادة بناء العلاقات الثنائية.

لكن الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا الذي يستهدف التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار قبل اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد تعثر فيما يبدو بسبب الخلافات حول شروط الوقف الكامل لأعمال القتال.

وتحدث ترامب الذي أظهر علامات على نفاد صبره عن فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تتلكأ في التوصل إلى اتفاق أوكراني.