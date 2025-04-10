مبعوث ترامب: وقف إطلاق النار في غزة مسألة وقت

كشف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس يعمل على صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس، من المتوقع الإعلان عنها قريبا.

وسيطالب الرئيس بوقف إطلاق النار خلال أسابيع، ثم يلجأ إلى المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن ويتكوف.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن عائلات الأسرى تلقت رسالة مفادها أن ترامب يعمل على صفقة شاملة، وعلم مساء اليوم الخميس أن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الذين التقى بهم أن “صفقة جدية للغاية تختمر على الطاولة وهي مسألة أيام قليلة”.

فيما أوضحت أن ترامب أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضعة أسابيع لمواصلة القتال، وبعد ذلك سيطالب بوقف الحرب والانتقال إلى اتفاق شامل.

إلى ذلك، قالت مصادر أميركية لعائلات الأسرى، الليلة الماضية، إن قضيتهم كانت على رأس جدول أعمال اللقاء بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين.

زيادة الضغط العسكري

ويرى نتنياهو وحكومته أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة المحتجزين، الأحياء و الأموات، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وبعد شهرين من التهدئة بين حماس وإسرائيل، استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في قطاع غزة في 18 آذار/مارس.

وقد أتاحت الهدنة الأخيرة عودة 33 أسيرا إسرائيليا، ثمانية منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

ومن بين 251 أسيرا تم احتجازهم خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 58 محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.