مبعوث ترامب يشيد بمحادثات لندن حول الحرب الأوكرانية ويؤكد التقدم الكبير

اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا، كيث كيلوغ، محادثات السلام بشأن الحرب الأوكرانية التي عُقدت في العاصمة البريطانية لندن، بأنها كانت “إيجابية”.

جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، الأربعاء، تطرق فيه للاجتماع الذي عُقد نفس اليوم بين ممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأوضح كيلوغ أن الاجتماع الذي حضره من الجانب الأوكراني رئيس الديوان الرئاسي أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندري سيبيا، ووزير الدفاع رستم عمروف، كان “إيجابيا”، وأن الوقت قد حان لمواصلة “محددات ترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأكد المبعوث الأمريكي أن خطة ترامب هي “إنهاء القتل، وتحقيق السلام، وأن تكون الولايات المتحدة أولا”.

واجتمعت دول مجموعة “إي 3″، المكونة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في لندن الأربعاء لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعقب الاجتماع، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس قائلا “نأمل أن تفضي هذه الجهود المشتركة إلى سلام دائم”.

وشكر الرئيس الأوكراني الدول الحليفة على دعمها لبلاده، وقال “ستلتزم أوكرانيا دائما بدستورها والقرارات الحازمة لشركائنا، وخاصة الولايات المتحدة”.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية، أن “جميع الأطراف جددت دعمها القوي لعزم الرئيس ترامب وقف أعمال القتل وتحقيق سلام عادل ودائم”.

وأكد البيان نجاح المحادثات بالقول “تم إحراز تقدم كبير في التوصل إلى نقطة مشتركة في الخطوات القادمة، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق”.

وكان ترامب قد وجه يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري رسالة إلى كل من روسيا وأوكرانيا، حيث قال إن بلاده تريد “إنهاء هذا الأمر بسرعة”.

وأضاف: “لا يوجد عدد محدد من الأيام لإبرام الاتفاق، لكننا نريد أن نرى نهاية هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تقترب حاليًا من الوصول إلى نتيجة”.

وفي 18 مارس/ آذار الفائت، بحث ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال استغرق نحو ساعتين ونصف.

كما شهدت مدينة جدة السعودية، في مارس الماضي محادثات أمريكية أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.