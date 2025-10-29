مبعوث روسيا: الحرب في أوكرانيا ستنتهي خلال عام من الآن

قال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض إن الحرب في أوكرانيا ستنتهي خلال عام من الآن.

جاء ذلك في أعقاب اجتماعاته مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع، وإعلان تأجيل القمة بين ترامب وبوتين.

وقال دميترييف، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، “نحن على يقين من أننا نسير على طريق السلام. وبوصفنا من صناع السلام، علينا أن نحققه”.

وعندما سُئل دميترييف عما إذا كان السلام في أوكرانيا ممكنا خلال عام واحد، أجاب “أعتقد ذلك”. وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قال دميترييف إن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من “حل دبلوماسي” لإنهاء الحرب.

وأشاد دميترييف بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، أكبر حائزي الموارد الطبيعية في العالم، مؤكدا أن هذا التعاون من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمانا.

وقال “ينصب تركيز الناس حاليا على الصراع الإقليمي الدائر حول روسيا، لكننا لا نريد أن يتفاقم إلى صراع أكبر. ولتحقيق ذلك، علينا أن نبذل جهدا أفضل مما بذلناه سابقا، لا أن نزيد الأمور سوءا”.