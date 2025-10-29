الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبعوث روسيا: الحرب في أوكرانيا ستنتهي خلال عام من الآن

منذ 46 دقيقة
كيريل دميترييف

كيريل دميترييف

A A A
طباعة المقال

قال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض إن الحرب في أوكرانيا ستنتهي خلال عام من الآن.

جاء ذلك في أعقاب اجتماعاته مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع، وإعلان تأجيل القمة بين ترامب وبوتين.

وقال دميترييف، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، “نحن على يقين من أننا نسير على طريق السلام. وبوصفنا من صناع السلام، علينا أن نحققه”.

وعندما سُئل دميترييف عما إذا كان السلام في أوكرانيا ممكنا خلال عام واحد، أجاب “أعتقد ذلك”. وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قال دميترييف إن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من “حل دبلوماسي” لإنهاء الحرب.

وأشاد دميترييف بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، أكبر حائزي الموارد الطبيعية في العالم، مؤكدا أن هذا التعاون من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمانا.

وقال “ينصب تركيز الناس حاليا على الصراع الإقليمي الدائر حول روسيا، لكننا لا نريد أن يتفاقم إلى صراع أكبر. ولتحقيق ذلك، علينا أن نبذل جهدا أفضل مما بذلناه سابقا، لا أن نزيد الأمور سوءا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدمار في حي سكني، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة، 21 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيل تعلن العودة لاتفاق وقف النار.. وكاتس: لا حصانة لأي من قادة حماس
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
وزير الدفاع الباكستاني: اتفاق الدفاع مع السعودية تعزيز لعراقة العلاقة
صادرات النفط الروسية_تعبيرية
استقرار صادرات النفط الروسية وسط عقوبات جديدة

الأكثر قراءة

سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون