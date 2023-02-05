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مبعوث قطري يلتقي مسؤولين من حركة طالبان في كابل

منذ 32 دقيقة
وزارة الخارجية القطرية

وزارة الخارجية القطرية

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التقى مبعوث لوزارة الشؤون الخارجية القطرية، الأحد، القائم بأعمال وزير الخارجية في إدارة حركة طالبان في كابل، وفق ما ذكر بيان من وزارة الخارجية الأفغانية.

وتأتي الزيارة بعد أن فرضت إدارة طالبان قيودا على تعليم الفتيات وعمل النساء في المنظمات غير الحكومية في إجراءات وصفتها قطر بأنها مقلقة للغاية وسط موجة واسعة النطاق من الانتقادات الدولية.

وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم الشؤون الخارجية الأفغانية إن مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري شارك في اجتماعات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في كابول.

وأضاف بلخي “ناقش الجانبان التنسيق السياسي وتعزيز العلاقات وكذلك المساعدات الإنسانية”.

ولم تعترف أي دولة رسميا بعد بحكومة طالبان. ومع هذا، أرسلت كل من الصين وباكستان وزير خارجيتها العام الماضي إلى أفغانستان، وزار نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة البلاد في الآونة الأخيرة لمناقشة حقوق النساء والمساعدات.

وكان يوجد في قطر مقر المكتب السياسي لحركة طالبان منذ 2012 تقريبا عندما كانت الحركة تشن تمردا ضد الحكومة المدعومة من الغرب وحتى توليها السلطة في 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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