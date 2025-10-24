مبعوث لبوتين: أزور أمريكا للمشاركة في اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة

أكد كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، اليوم الجمعة وجوده في الولايات المتحدة حاليا للمشاركة في اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة مضيفا أن هذا يؤكداستمرار الحوار بين واشنطن وموسكو.

وقال دميترييف لرويترز “هذا الاجتماع كان مخططا له منذ وقت طويل، ولم يلغه الجانب الأمريكي رغم عدد من الخطوات غير الودية في الآونة الأخيرة. سنواصل الحوار”.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين هذا الأسبوع للضغط على بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتحدث ترامب إلى بوتين الأسبوع الماضي، وقال إنه يخطط للقاء بوتين قريبا، لكن ترامب ألغى لاحقا تلك القمة، قائلا إنها قد تعقد في وقت آخر.

وقال دميترييف “سيستمر الحوار الروسي الأمريكي، ولكنه بالتأكيد لا يكون ممكنا إلا إذا أُخذت مصالح روسيا في الاعتبار وحظيت بمعاملة تتسم بالاحترام”.

وأحجم دميترييف عن الإفصاح عمن سيلتقيهم خلال الزيارة، وتوقع أن تأتي العقوبات النفطية الأمريكية بنتائج عكسية.

وقال دميترييف “ستؤدي هذه العقوبات فقط إلى ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية”.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) في وقت سابق اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة على الزيارة، أن من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين من إدارة ترامب “لمواصلة المناقشات حول العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وأفادت أكسيوس أن دميترييف سيلتقي بالمبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، في ميامي غدا السبت. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميترييف قوله إنه سيلتقي أيضا بأشخاص آخرين لم يذكرهم بالاسم.

ورفض دميترييف، الذي تربطه علاقة عمل جيدة مع ويتكوف، الإفصاح عما إذا كانت ترتيبات لقاء جديد بين ترامب وبوتين على جدول أعمال محادثاته.