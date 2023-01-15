مبيعات أذون الخزانة المصرية إلى ارتفاع... والسبب؟

قفزت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما إلى 87.07 مليار جنيه مصري (2.94 مليار دولار) في عطاءٍ اليوم الأحد مقابل 14.67 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مع استمرار تدفق المستثمرين بعد انخفاض حاد في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وارتفعت مبيعات أذون الخزانة لأجل 273 يوما، التي تم طرحها اليوم الأحد أيضا، إلى 10.72 مليار جنيه من 135.6 مليون جنيه الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما ارتفع إلى 20.52 بالمئة من 20.281 بالمئة، بينما ارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى 21.484 بالمئة من 20.949 بالمئة.

وتراجع الجنيه المصري لمستوى 32.20 مقابل الدولار يوم الأربعاء من 27.60 عند بداية التداولات، لكنه ارتد منذ ذلك الحين إلى 29.65 مقابل الدولار.

وفي بداية العام كان الدولار عند أقل من 25 جنيها. وحتى آذار من العام الماضي كان يتم الحفاظ على الجنيه مستقرا عند أقل من 16 مقابل الدولار، أي أقوى بنحو 50 بالمئة من قيمته الحالية.