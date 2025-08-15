مبيعات التجزئة ترتفع بقوة في أمريكا خلال يوليو

شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في يوليو تموز، مدعومة بالطلب القوي على السيارات والعروض الترويجية من أمازون ووول مارت لكن تباطؤ سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدان من نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو حزيران بواقع 0.9 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.5 بالمئة بعدما سجلت زيادة 0.6 بالمئة في يونيو حزيران.

وقد يرجع أحد أسباب زيادة مبيعات التجزئة الشهر الماضي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية وليس إلى زيادة الكميات.

وقال محللون في جيه.بي مورجان إن الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء أجل الإعفاءات الضريبية من الحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر أيلول ساعد على زيادة مبيعات السيارات في يوليو تموز.

وقدمت شركتا أمازون ووول مارت عروضا ترويجية الشهر الماضي لجذب المستهلكين المنهكين من التضخم عن طريق خصومات كبيرة على منتجات، من بينها المستلزمات المدرسية.

وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو حزيران بواقع 0.8 بالمئة.