الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر

منذ ساعتين
ميناء الفجيرة

ميناء الفجيرة

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات تعافت في يوليو تموز لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعد التراجع في يونيو حزيران.

ووفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فإن إجمالي أحجام المبيعات لشهر يوليو تموز بلغ 640715 مترا مكعبا بزيادة 13.8 بالمئة عن شهر يونيو حزيران.

وجاء الارتفاع مدعوما بزيادة في مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت والتي صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2024 عند 205597 مترا مكعبا في يوليو تموز، بارتفاع 28.4 بالمئة عن يونيو حزيران .

وقد يكون اتساع الفارق السعري بين زيت الوقود منخفض الكبريت وزيت الوقود عالي الكبريت هو الذي أدى إلى زيادة مبيعات الوقود عالي الكبريت في يوليو تموز.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن علاوة التسعير لشهر أقرب استحقاق، والتي تعكس علاوة زيت الوقود منخفض الكبريت على زيت الوقود عالي الكبريت، بلغت أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند أكثر من 95 دولارا للطن قرب منتصف يوليو تموز.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية 8.0 بالمئة إلى 435118 مترا مكعبا.

وزادت الحصة السوقية للوقود عالي الكبريت إلى 32 بالمئة في يوليو تموز، بينما تقلصت حصة الوقود منخفض الكبريت إلى 68 بالمئة.

(المتر المكعب = 6.29 برميل)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النظام الصحي في قطاع غزة
غزة تحت القصف
وزارة الصحة في غزة: نفاد 52% من الأدوية الأساسية مع تدهور الوضع الصحي
بدر عبدالعاطي - وزير الخارجية المصري
غزة تحت القصف
وزير الخارجية المصري: شروط تعجيزية تعيق التوصل لاتفاق شامل بشأن غزة
أحمد الشرع
الشرع: سوريا تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 28.5 مليار دولار

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
عناصر من الجيش اللبناني
مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال
صواريخ إيرانية - تعبيرية
حرب إسرائيل وإيران
إيران: صواريخنا تصل واشنطن ونيويورك.. والقارة العجوز في مرمى نيراننا