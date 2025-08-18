مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات تعافت في يوليو تموز لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعد التراجع في يونيو حزيران.

ووفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فإن إجمالي أحجام المبيعات لشهر يوليو تموز بلغ 640715 مترا مكعبا بزيادة 13.8 بالمئة عن شهر يونيو حزيران.

وجاء الارتفاع مدعوما بزيادة في مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت والتي صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2024 عند 205597 مترا مكعبا في يوليو تموز، بارتفاع 28.4 بالمئة عن يونيو حزيران .

وقد يكون اتساع الفارق السعري بين زيت الوقود منخفض الكبريت وزيت الوقود عالي الكبريت هو الذي أدى إلى زيادة مبيعات الوقود عالي الكبريت في يوليو تموز.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن علاوة التسعير لشهر أقرب استحقاق، والتي تعكس علاوة زيت الوقود منخفض الكبريت على زيت الوقود عالي الكبريت، بلغت أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند أكثر من 95 دولارا للطن قرب منتصف يوليو تموز.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية 8.0 بالمئة إلى 435118 مترا مكعبا.

وزادت الحصة السوقية للوقود عالي الكبريت إلى 32 بالمئة في يوليو تموز، بينما تقلصت حصة الوقود منخفض الكبريت إلى 68 بالمئة.

(المتر المكعب = 6.29 برميل)