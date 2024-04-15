متأثرة بجروحها.. استشهاد الطفلة ملاك حفيدة هنية

استشهدت صباح اليوم الاثنين 15 نيسان/أبري الجاري، الطفلة ملاك محمد هنية، حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) متأثرة بجروحها، لتنضم إلى أبنائه وأحفاده الذين استشهدوا في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في أول أيام عيد الفطر.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء من العائلة إلى 7 من الأبناء والأحفاد في الضربة الإسرائيلية الأخيرة، و10 منذ طوفان الأقصى.

وتنضم الشهيدة الطفلة ملاك، إلى الشهداء الأطفال الـ 14 ألفا من الشعب الفلسطيني الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وكان 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده استشهدوا، الأربعاء، في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع أثناء تنقلهم لأداء صلة الرحم وتهنئة السكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.