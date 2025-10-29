متأخر جداً.. ترامب ينتقد رئيس البنك المركزي مجدداً

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وانتقد مجددا رئيس البنك جيروم باول بسبب ما اعتبره تأخيرا في خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب في كلمة بمدينة جيونجو الكورية الجنوبية “جيروم ’متأخر جدا’ باول”، مما أثار ضحك الحضور من المديرين التنفيذيين لعدد من الشركات والقادة المجتمعين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وأضاف ترامب “ليس لنا أن يكون لدينا مجلس احتياطي يرفع أسعار الفائدة لأنهم قلقون بشأن التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن”، وهو ما قد يعني إقراره بأن التضخم قد يتسارع في نهاية المطاف.

وتابع أنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي أربعة بالمئة في الربع الأول من عام 2026، وهو أعلى بكثير من متوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز، إذ يرى الاقتصاديون أن رسوم الاستيراد الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب ستظل عائقا أمام الاقتصاد.

وتسلط تصريحات الأربعاء الضوء على التوتر بين ترامب ومجلس الاحتياطي، إذ ينتقد ترامب باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة سريعاعة، قائلا إن مجلس الاحتياطي يتخلف عن البنك المركزي الأوروبي ويضر بثقة قطاع الأعمال.

ويتوقع المحللون أن يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الذي يختتم في وقت لاحق من اليوم.