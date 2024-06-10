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متحدث الكرملين: روسيا تتابع عن كثب توازن القوى في البرلمان الأوروبي

منذ 14 دقيقة
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

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قال متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف إن روسيا تتابع عن كثب توازن القوى في البرلمان الأوروبي.

وأشار بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي تظهر أن الأغلبية ستكون مؤيدة لأوروبا وأوكرانيا.

ولفت إلى وجود ديناميكيات تساعد في زيادة شعبية الأحزاب اليمينية.

ورأى أن الأحزاب المؤيدة لأوروبا تحافظ على قوتها، إلا أن الأحزاب اليمينية قد تلحق بها بمرور الوقت وتتجاوزها.

وقال: “يبدو أن الأغلبية ستكون بالفعل مؤيدة لأوروبا وأوكرانيا، لكن الهيكل المستقبلي للبرلمان الأوروبي يحتاج أيضا إلى التحليل”.

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد، في صعودها إلى المراكز الأولى وخاصة في فرنسا وإيطاليا والنمسا وفقا للنتائج الأولية والاستطلاعات.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

    المصدر :
  • وكالات

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