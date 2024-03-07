متحدث باسم الأمم المتحدة: توصيل المساعدات برا إلى غزة أكثر كفاءة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تركيز المجتمع الدولي ينبغي أن ينصب على زيادة توزيع المساعدات على نطاق واسع وإدخالها إلى قطاع غزة برا، لكن أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع “جيد للغاية”.

وأضاف دوجاريك “أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، سواء عبر البحر أو إنزالها جوا، جيد للغاية”.

وتابع أن توصيل المساعدات برا أكثر كفاءة من حيث التكلفة والكميات وأن هناك حاجة إلى “مزيد من نقاط الدخول ونحتاج إلى دخول كمية أكبر من المساعدات برا”.

من جهته، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، “إن إسرائيل تدمر المنظومة الغذائية في قطاع غزة في إطار حملة تجويع أوسع نطاقاً ضمن حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “.

وحذّر مسؤولو إغاثة من خطر مجاعة بعد خمسة أشهر من الحملة العسكرية ضد “حماس”، في حين أبلغت مستشفيات في الشمال المعزول من قطاع غزة عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية.

وقال فخري في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية: “إن إسرائيل لا تمنع وتقيّد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فحسب، وإنما تدمر المنظومة الغذائية في غزة”.

وأضاف “إسرائيل تشن حملة تجويع على الشعب الفلسطيني في غزة”، مشيراً إلى أن تلك الحملة تشمل استهداف صغار الصيادين.