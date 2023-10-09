الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متحدث باسم البيت الأبيض: إيران متواطئة ولكن لا يوجد دليل مباشر لتورطها بالهجمات في إسرائيل

منذ 51 دقيقة
جون كيربي

جون كيربي

A A A
طباعة المقال

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض الاثنين إن إيران متواطئة على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابرات أو أدلة تشير إلى تورط إيران المباشر في الهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إسرائيل.

وأضاف كيربي لشبكة إم.إس.إن.بي.سي “لقد دعمت إيران منذ فترة طويلة حماس والشبكات الإرهابية الأخرى في أنحاء المنطقة من خلال التدريب على قدرات الموارد”.

وتابع “في هذا الصدد، من الواضح أن إيران متواطئة هنا ولكن فيما يتعلق بالأدلة المحددة على هذا النوع من الهجمات، لا، ليس لدينا أي شيء”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غارات إسرائيلية تدمر برج "فلسطين" السكني وسط غزة
طوفان الأقصى
الرئيس الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف "العدوان الإسرائيلي"
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
"يديعوت أحرونوت": إسرائيل هددت حزب الله بحياة بشار الأسد ونظامه!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
طوفان الأقصى
الرئاسة التركية: أردوغان يحذر إسرائيل من الضرر الجماعي في غزة

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
عناصر من حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
شاني لوك
تفاصيل جديدة حول اختفاء بلوغر ألمانية في صحراء النقب جنوب إسرائيل