متحدث باسم الخزانة الأمريكية: اختتام المحادثات التجارية مع الصين في كوالالمبور

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في كوالالمبور اليوم الأحد إن المحادثات التي استمرت يومين بين كبار المسؤولين التجاريين من الولايات المتحدة والصين سعيا لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما قد اختتمت.

واجتمع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشن قانغ ونائب رئيس الوزراء خه لي فنغ مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأمس السبت قال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة الماليزية كوالالمبور كانت “بناءة”.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الإجراءات التجارية الأخيرة، واتفقا على مواصلة المحادثات الفنية المتعلقة بتعديلات الرسوم الجمركية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.

وبيّن أن الوفد الأميركي أكد على أهمية توفير فرص متكافئة للشركات الأميركية، مشددا على أن أي إطار تجاري مستقبلي يجب أن يكون “عادلا وقابلا للتنفيذ”.

سعي لتجنب تصعيد الحرب التجارية

وبدأ أمس السبت كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثات في كوالالمبور في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما وترتيب اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وتهدف المحادثات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي انطلقت أمس إلى إيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية، وفرض مزيد من القيود التجارية بدءا من الأول من الشهر المقبل، ردا على توسيع الصين نطاق ضوابط تصدير المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة.

وأدت أحدث الإجراءات، التي تشمل أيضا قائمة سوداء أميركية موسعة متعلقة بالصادرات تضم آلاف الشركات الصينية الأخرى، إلى تعطيل هدنة تجارية هشة صاغها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني على مدى 4 اجتماعات سابقة منذ مايو/أيار الماضي.

ولم تقدم الحكومة الماليزية ولا الجانبان الأميركي والصيني سوى القليل من التفاصيل حول الاجتماع الأميركي الصيني ولم يتضح ما إذا كان من المزمع إطلاع وسائل الإعلام على النتائج.

وقبيل بدء المحادثات، غادر ترامب واشنطن لبدء جولة آسيوية وقال إنه يرغب في مناقشة عدة قضايا مع شي. وجولة ترامب تستغرق 5 أيام وتشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة وأطول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني.

خلاف حاد

قال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي في واشنطن إن على بيسنت وجرير وخه أن يجدوا أولا طريقة لتخفيف حدة الخلاف بشأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا الأميركية والضوابط الصينية على المعادن النادرة، والتي تريد واشنطن إلغاءها.

وأضاف “لست متأكدا من إمكانية موافقة الصينيين على ذلك. إنها وسيلة الضغط الأساسية التي يملكونها”.

وقال سكوت كنيدي الخبير في الشؤون الاقتصادية الصينية بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن “إذا توصلوا إلى اتفاق، فستكون محاولتهم قد نجحت. أما إذا لم يكن هناك اتفاق، فسيتعين على الجميع الاستعداد لأن تصبح الأمور أكثر شراسة”.

ويسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى تجنب التصعيد في الرسوم الجمركية مجددا إلى مستويات بالغة الارتفاع على كلا الجانبين بعدما تفجر الوضع في أبريل/نيسان عندما فرض ترامب رسوما عالمية شاملة وردت الصين بقطع إمدادات المواد الأرضية النادرة عن المشترين الأميركيين.