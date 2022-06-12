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متحدث باسم تشارلز: الأمير عبر عن آرائه الشخصية بموضوع "ترحيل اللاجئين"

منذ 11 ساعة
الأمير البريطاني تشارلز

الأمير البريطاني تشارلز

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بعد وصف الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا، خطط الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها “مروعة”، وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تقل لاجئين إلى هناك خلال الأيام المقبلة لم ينكر المتحدث باسم تشارلز أنه عبر عن آرائه الشخصية في الأمر خلال حديث خاص، مضيفا أنه “يظل محايدا من الناحية السياسية”.

وأفادت صحيفة تايمز أنه قلق من أن سياسة اللجوء المثيرة للجدل، ستلقي بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الجاري من المقرر أن يمثل فيه والدته الملكة إليزابيث.

وأبلغ مصدر الصحيفة بأن تشارلز “قال إن شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة”، وقال الأمير تشارلز إنه يعتقد أن “نهج الحكومة برمته مروع”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت الحكومة البريطانية في أبريل الماضي إبرام اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر.

ومن المقرر إبعاد 30 شخصا على الأقل من بريطانيا خلال الأيام المقبلة، ويقضي الدستور البريطاني غير المكتوب بأن تظل العائلة المالكة محايدة سياسيا.

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