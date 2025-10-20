متحدث باسم حكومة إسرائيل: نتنياهو اجتمع مع ويتكوف وكوشنر

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الاثنين لبحث التطورات والمستجدات في المنطقة.

كما وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس سيزور إسرائيل يوم غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لوصوله إلى مطار تل أبيب الدولي.

وأوضحت السلطة أن الزيارة قد تؤدي إلى اضطرابات في حركة الطيران حول المطار بين الساعة 10:30 صباحًا و1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مع إمكانية نقل بعض الرحلات إلى صالات أخرى لتسهيل الإجراءات الأمنية والترتيبات الخاصة بالزيارة.