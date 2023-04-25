متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: أول طائرة إجلاء بريطانية غادرت السودان

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إن أول طائرة إجلاء بريطانية غادرت السودان، مضيفا أنه يتوقع أن تقلع طائرتان أخريان أثناء الليل.

وقال المتحدث إن الحكومة البريطانية تدرس مسارات بديلة للإجلاء من بينها استخدام ميناء بورتسودان.

هذا وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك الثلاثاء إن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء اليوم الثلاثاء 25\4\2023، مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي.

وقالت الوزارتان إن دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة.

هذا وحذرت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، من “استغلال قوات الدعم السريع للهدنة في نشر قواتها وارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين”.

وقالت الخارجية في بيان إن “الدعم السريع صارت مليشيات إرهابية ضالعة في ترويع المواطنين وقتل واستهداف المدنيين”.

ودان البيان “استمرار نهج قوات الدعم السريع في استهداف السفراء والدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية”.

وأفادت الوزارة أن “استجابة قيادة الجيش للهدنة تؤكد حرصها على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني”.

وشددت الخارجية في بيانها على التزام الخرطوم “بالهدنة الإنسانية ووقف القتال”.