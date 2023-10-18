الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متحدث باسم سوناك: مقتل 7 بريطانيين خلال هجوم حماس على إسرائيل

منذ 4 دقائق
دمار في عسقلان إثر صواريخ المقاومة

دمار في عسقلان إثر صواريخ المقاومة

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إن ما لا يقل عن سبعة بريطانيين قتلوا وتسعة على الأقل فقدوا منذ شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل.

وقال المتحدث للصحفيين “يمكنني أن أؤكد بكل أسف مقتل سبعة مواطنين بريطانيين… هناك تسعة مواطنين بريطانيين آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكون بعضهم من القتلى”.

وفيما قال سوناك الأربعاء إن أجهزة المخابرات البريطانية تحلل الأدلة للوقوف بشكل مستقل على الحقائق المتعلقة بالانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة أمس الثلاثاء 17\10\2023.

وتحدث سوناك للمشرعين في مجلس العموم قائلا “علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن تكون لدينا الحقائق كاملة”.

وأضاف “أجهزة مخابراتنا تعمل بشكل سريع على تحليل الأدلة للوقوف على الحقائق بشكل مستقل. لسنا في وضع الآن لقول المزيد في هذه المرحلة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بايدن ونتنياهو
طوفان الأقصى
نتنياهو لبايدن: إسرائيل ستحاول حماية المدنيين في غزة
المانيا
طوفان الأقصى
ألمانيا: الأمر متروك لإسرائيل لتقرير المدة التي ستستغرقها عمليتها ضد حماس
الرئيس فلاديمير بوتين
طوفان الأقصى
بوتين: الضربة على مستشفى في غزة كارثة مروعة

الأكثر قراءة

علما تركيا وإسرائيل
سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
جندي من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان
علم حزب الله
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!