متحدث باسم سوناك: مقتل 7 بريطانيين خلال هجوم حماس على إسرائيل

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إن ما لا يقل عن سبعة بريطانيين قتلوا وتسعة على الأقل فقدوا منذ شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل.

وقال المتحدث للصحفيين “يمكنني أن أؤكد بكل أسف مقتل سبعة مواطنين بريطانيين… هناك تسعة مواطنين بريطانيين آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكون بعضهم من القتلى”.

وفيما قال سوناك الأربعاء إن أجهزة المخابرات البريطانية تحلل الأدلة للوقوف بشكل مستقل على الحقائق المتعلقة بالانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة أمس الثلاثاء 17\10\2023.

وتحدث سوناك للمشرعين في مجلس العموم قائلا “علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن تكون لدينا الحقائق كاملة”.

وأضاف “أجهزة مخابراتنا تعمل بشكل سريع على تحليل الأدلة للوقوف على الحقائق بشكل مستقل. لسنا في وضع الآن لقول المزيد في هذه المرحلة”.