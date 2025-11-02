متحدياً ترامب.. ممداني يقترب من حكم نيويورك ويخاطب سكان المدينة باللغة العربية

خاطب المرشح الأوفر حظا لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، سكان المدينة العرب باللغة العربية، متحديا موجة التحريض التي يقودها ضده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريون.

ودعا ممداني الناخبين للتصويت المبكر ودعمه للوصول إلى منصب العمدة، واعدا إياهم بعدة إصلاحات. ويأتي ظهوره قبل ساعات من الانتخابات المقررة في الرابع من نوفمبر الجاري، فيما تظهر استطلاعات الرأي تقدمه بفارق مريح على منافسيه الجمهوري كورتيس سليوا والمستقل أندرو كومو، إذ حصل وفقا لاستطلاع قناة “فوكس نيوز” على 47 بالمئة من دعم الناخبين.

ولد ممداني، البالغ 34 عاما، في أوغندا وانتقل إلى نيويورك طفلا، وبدأ مسيرته كفنان هيب هوب ومستشار سكني قبل أن يصبح عضوا في مجلس ولاية نيويورك. وهو نجل المخرجة ميرا ناير والأكاديمي محمود ممداني، وكلاهما من خريجي جامعة هارفارد.

أنا اسمي زهران ممدان وعم رشّح حالي لأكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك pic.twitter.com/ptfVdpansX — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 1, 2025

وفي حديثه لشبكة “بي بي سي”، قال ممداني إن ربع سكان نيويورك يعانون من الفقر، ونحو نصف مليون طفل ينامون جائعين كل ليلة، مؤكدا أن هدفه هو جعل المدينة أكثر عدلا وقدرة على تحمل تكاليف المعيشة. ودعا إلى تجميد الإيجارات، وتوفير النقل العام المجاني، ورعاية الأطفال مجانا، وإنشاء متاجر بقالة بأسعار منخفضة.

ويواجه ممداني هجوما حادا من ترامب الذي وصفه بـ”الشيوعي المهووس”، وهدد بقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة إذا فاز بالانتخابات. ومع ذلك، تشير استطلاعات جامعة كوينيبياك إلى تقدمه بـ43 بالمئة من الأصوات مقابل 33 بالمئة لأندرو كومو، ما يجعله الأقرب إلى الفوز ويمثل تحولا لافتا في المشهد السياسي بمدينة نيويورك.