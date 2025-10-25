السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
متحف اللوفر ينقل مجوهرات إلى بنك فرنسا بعد عملية سرقة

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2025 3:46 مساءً
متحف اللوفر. رويترز

ذكرت إذاعة (آر.تي.إل) الفرنسية أن متحف اللوفر نقل بعضا من أثمن مجوهراته إلى بنك فرنسا، بعد أن كشفت عملية سرقة جريئة في وضح النهار الأسبوع الماضي عن هشاشة الوضع الأمني في المتحف الشهير.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها أن عملية نقل بعض القطع الثمينة من معرض أبولو بالمتحف، الذي يضم جواهر تعود للحقبة الملكية، تمت أمس الجمعة بحراسة خاصة من الشرطة.

ويقع بنك فرنسا، الذي يضم احتياطيات البلاد من الذهب في قبو ضخم على عمق 27 مترا تحت الأرض، على بعد 500 متر فقط من متحف اللوفر، على الضفة اليمنى لنهر السين.

ولم يرد متحف اللوفر ولا بنك فرنسا بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وسرق لصوص ثماني قطع ثمينة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار من مجموعة اللوفر في 19 أكتوبر تشرين الأول وكشفت السرقة عن ثغرات أمنية أثناء اقتحامهم المتحف الأكثر زيارة في العالم باستخدام رافعة وتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، ثم هربوا على دراجات نارية.

ترددت أصداء السرقة حول العالم، مما أثار حالة من التفكير العميق بشأن الأوضاع في فرنسا بسبب ما اعتبره البعض إهانة للبلاد.

