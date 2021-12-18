متحور "أوميكرون" يصل أوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا عن رصدها أول إصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا في أراضي البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم السبت أن الشخص الذي تم تشخيص إصابته بالمتحور الجديد عاد إلى البلاد من الإمارات حيث خالط مصابين بعدوى “كوفيد-19”.

وأشارت الوزارة إلى أن المصاب يتلقى حاليا الرعاية الصحية والعمل جار على تحديد دائرة اتصالاته منذ عودته إلى البلاد.

وكانت الإمارات قد أعلنت أوائل ديسمبر الجاري عن رصدها أول إصابة بمتحور “أوميكرون” الذي يعد شديد العداوة في أراضيها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون ينتشر أكثر من نظيره دلتا، ويتسبب في أعراض أقل حدة. أما اللقاحات، فهي أقل فاعلية أمامه، وأشارت المنظمة إلى أن معطياتها لا تزال غير مكتملة.

وأكدت المنظمة أن المتحور أوميكرون تم رصده في أكثر من 60 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها مؤخراً.

وأكدت مختبرات فايزر/بايونتيك المطورة للقاح كومينارتي، أحد أكثر اللقاحات المضادة لكوفيد فعالية حتى الآن، أن لقاحها لا يزال “فعّالًا” على المتحور أوميكرون بعد “ثلاث جرعات”.

وتشجع غالبية البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات الناس على أخذ جرعة معززة، كما هي الحال خصوصا في أوروبا التي تواجه موجة جديدة من الإصابات الناجمة عن المتحور دلتا، بعد أن خففت بشكل مبكر القيود الصحية علاوة على انخفاض معدلات التطعيم.