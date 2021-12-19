متحور أوميكرون يصل إيران.. وتسجيل أول إصابة

أكدت جهات صحية في إيران، الأحد، تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال أصغر عبدلي الأستاذ المساعد بقسم علم الفيروسات في معهد باستور الإيراني، إن أول إصابة بسلالة أوميكرون تم تحديدها في مختبر للتخصصات الدقيقة للفيروسات تحت إشرافه.

وأضاف عبدلي: “تم تحديد هذه الإصابة في مختبرات خاصة للكشف عن أنواع فيروس كورونا في جامعة كاشان للعلوم الطبية”.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في إيران 130 ألفًا و946 شخصًا، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالمرض 6 ملايين و165 ألفًا و454 شخصًا.

ويأتي إعلان وزارة الصحة الإيرانية عن الإحصائيات الرسمية لكورونا يوميا، فيما سبق أن أعلن مسؤولو منظمة النظام الطبي أن الإحصائيات الحقيقية تبلغ من ثلاثة إلى أربعة أضعاف العدد المعلن عنه.

ولا يزال فيروس كورونا يضرب بقوة في إيران، وسط تسجيل البلاد في الآونة الأخيرة أعدادا متزايدة يوميا من الوفيات والمصابين، لتكون بذلك الدول الأسوأ من حيث تفشي الوباء في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت حصيلة الضحايا الناجمة عن فيروس كورونا في إيران خلال الأسابيع الأخيرة، إذ زادت معدلات الإصابة اليومية.

وشهدت إيران، التي ظهرت كمركز للفيروس في منطقة الشرق الأوسط، أسوأ موجة وفيات بسبب المرض في الأسابيع الأخيرة.

وتكتظ المستشفيات في العاصمة طهران، الأكثر تضررا، بالمرضى، بينما أعلن مسؤولو الصحة الأسبوع الماضي، نفاد أسرة الرعاية المركزة في المدينة.