متسللون إلكترونيون: سرقنا حوالي مليار سجل من سيلز فورس

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2025 12:19 صباحًا
قراصنة - تعبيرية

أعلن متسللون إلكترونيون، مرتبطون بسلسلة من هجمات برامج الفدية التي وقعت في الآونة الأخيرة على كبار تجار التجزئة في بريطانيا، اليوم الجمعة أنهم سرقوا ما يقرب من مليار سجل من شركة سيلز فورس عملاقة تكنولوجيا الحوسبة السحابية، بالتركيز على الشركات التي تستخدم برامجها.

وأبلغت مجموعة تطلق على نفسها اسم “سكاترد لابسوس$ هانترز” وكالة رويترز أنها حصلت على سجلات تحتوي على معلومات شخصية من سيلز فورس. كما أعلنت مسؤوليتها عن اختراق شركتي ماركس اند سبنسر و جاجوار لاند روفر في وقت سابق من العام الجاري.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة مزاعم المجموعة. وأكدت سيلز فورس أن أنظمتها لم تتعرض للاختراق.

وذكر متحدث باسم سيلز فورس “في الوقت الراهن، لا يوجد ما يشير إلى تعرض منصة الشركة للاختراق، ولا يرتبط هذا النشاط بأي ثغرة جرى التعرف عليها في تقنيتنا”.

وقال أحد أفراد المجموعة، الذي عرف نفسه باسم (شيني)، لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنهم لم يخترقوا سيلز فورس بشكل مباشر، لكنهم استهدفوا عملاءها باستخدام “الاحتيال الصوتي”، وهو نوع من الهجمات التي ينتحل فيها متسللون إلكترونيون صفة موظفين بمكاتب المساعدة في تكنولوجيا المعلومات عبر الهاتف.

    المصدر :
  • رويترز

