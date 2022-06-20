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متشددون إسلاميون يقتلون 132 مدنياً في هجمات متعددة بوسط مالي

منذ 45 دقيقة
علم مالي

علم مالي

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في ظل تدهور الوضع الامني في مالي تعرضت المدينة الى العديد من الهجمات المتعددة، وسط البلاد خلال مطلع الاسبوع، هذا وقالت حكومة مالي الاثنين، إن متشددين إسلاميين قتلوا 132 مدنيا.

وقالت الحكومة في بيان:” إن أعضاء جماعة كتيبة ماسينا الإسلامية هاجموا ثلاث قرى على الأقل في منطقة بانكاس الريفية في إقليم موبتي بوسط مالي ليل السبت/الأحد”.

وأضافت أن الحصيلة الإجمالية للقتلى بلغت 132 مدنيا وأنه تم تحديد هوية بعض الجناة.

وتكافح مالي تمردا لإسلاميين متشددين تصاعد بعد انقلاب عام 2012، وانتشر منذ ذلك الحين من شمال البلد القاحل الواقع في غرب أفريقيا، ولقي الآلاف حتفهم ونزح ملايين في أنحاء منطقة الساحل الأفريقي.

ولبعض تلك الجماعات صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وعلى الرغم من الجهود الدولية التي تقودها فرنسا لسحق التمرد، فقد امتد أيضا إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.

وقالت فرنسا في شباط إنها ستسحب قوات جرى نشرها في مالي قبل نحو عشر سنوات بعد أن تدهورت العلاقات في وقت سابق هذا العام مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد انقلاب في أغسطس آب 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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