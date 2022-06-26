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متشددون يقتلون شرطيين في هجوم بشمال بنين

منذ 48 دقيقة
قوات تابعة للشرطة في بنين

قوات تابعة للشرطة في بنين

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قتل شرطيان وأصيب ثالث في هجوم على مركز للشرطة في شمال غرب بنين الأحد الواقع في 26 حزيران في أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات الدموية بالمنطقة التي تأثرت بتوسع نطاق أنشطة جماعات متشددة في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية لرويترز.

وذكر ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه أن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون اقتحموا مركز الشرطة في داساري حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وقتلوا شرطيين قبل التصدي لهم.

وقال لرويترز: “قواتنا تمكنت من المقاومة. للأسف قتل اثنان من رجالنا”.

وأضاف أن اثنين من “الإرهابيين” قتلا أيضا وأصيب عدد آخر.

وأكد مصدر ثان في الشرطة وقوع الهجوم وعدد الضحايا.

ولم يصدر عن جيش بنين تعليق رسمي على هجوم الأحد وأحال المتحدث العسكري أسئلة رويترز للشرطة.

    المصدر :
  • رويترز

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