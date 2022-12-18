متطرفون خطّطوا لمواجهة مشجعي المغرب.. وباريس تكشف التفاصيل!

بعد أن عززت باريس شوارعها بأكثر من 10 آلاف شرطي لمواجهة أعمال الشغب التي كانت متوقعة عقب المباراة الحامية التي شهدها نصف نهائي مونديال قطر بين فرنسا والمغرب، أرجأت محكمة في العاصمة الفرنسية، محاكمة سبعة شبان على صلة باليمين المتطرف، يشتبه في تخطيطهم لمواجهة مشجعي المنتخب المغربي، في أعقاب المباراة.

إذ اعتقلت الشرطة الشبان مع عشرات آخرين الأربعاء، في حانة في الدائرة 17 في العاصمة الفرنسية، بعد المباراة التي فازت فيها فرنسا على المغرب بهدفين نظيفين.

وبينما تم الإفراج عن الموقوفين الآخرين من دون توجيه تهم إليهم، أفاد مصدر في الشرطة أنّ هناك شبهات في تخطيط هؤلاء الشبان السبعة للتوجه إلى الشانزليزيه لمواجهة مشجعي المغرب هناك.