السبت 9 شعبان 1443 ﻫ - 12 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متطوّعون على الحدود الأوكرانية: عشرات الأطفال مفقودون بسبب زحمة اللاجئين

منذ 5 دقائق
لاجئون أوكران

لاجئون أوكران

A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة الغارديان بأن المتطوعين وفرق المساعدة العاملين على الحدود الاوكرانية، يرصدون حالات أطفال مفقودين وسط الفوضى العارمة نتيجة تدفق اللاجئين الاوكران، هربا من الغزو الروسي.

في السياق، أعلنت مجموعة الجمعيات الانسانية والفرق الحقوقية المتطوعة في مساعدة اللاجئين على الدول المجاورة، انها رأت حالات من الزحمة والأطفال المفقودين والاستغلال فيما عبر أكثر من مليونين ونصف مليون شخص حتى الآن الى الدول الأوروبية المجاورة.

وقالت “كارولينا ويرزبينسكا” منسقة في منظمة حقوقية في بولندا، ان بعض الأطفال يصلون وحيدين الى الحدود بعدما يرسلهم اهاليهم ليلوذوا بأقارب او اصدقاء عبر الحدود لكنهم يصلون من دون أن يأخذهم احد.

واضافت: هذا الامر خطر للغاية بالنسبة الى الاطفال، اذ ان هناك احتمالا كبيرا ان يضيعوا ويتوهوا في اماكن غير معروفة. ” هذا ليس امرا افتراضيا. فإنه يحصل على الأرض”.

وتعمل منظمة ” هومو فابر” على المعابر الحدودية الاربعة، ووضعت خطا ساخنا يديره متطوعون يتحدثون الاوكرانية، وقد تدربوا لدعم الاطفال والنساء الذين يعبرون الحدود.

في هذا الاطار، قالت المنسقة في منظمة “هومو فابر”: “هناك ضرورة ان تحصل النساء على معلومات وتفاصيل قبل دخولهن الى بولندا. هؤلاء الناس يواجهون صدمة. فإن كمية المعلومات المتضاربة والقرارات التي يجب أخذها قد يودي الى خلل ادراكي”.

ويعمل عناصر الحرس الحدودي، منذ بداية الازمة، على توزيع منشورات من شأنها ان تعلم اللاجئين كيفية الحفاظ على الاوراق الشخصية، والتحضير للسفر عن طريق محطات القطار المزدحمة مع الأطفال، وعما يجب فعله في حال قدّم شخص ان يقلهم بالسيارة وغيّر الوجهة بشكل مفاجئ.

    المزيد من أخبار العالم

    لاجئون من أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خبراء الصحة يدقون ناقوس الخطر.. لاجئو أوكرانيا بلا تطعيم
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا “تستعد لشن هجوم كيماوي”.. هل يتكرر سيناريو “الغوطة” في أوكرانيا؟
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو .. أوكران يفكّكون قنبلة روسية عن طريق المياه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    التوراجا يدفنون موتاهم في مغارات
    صور مرعبة.. شاهد كيف تخرج قبائل التوراجا جثث موتاها وتحتفل معها كل عام!!
    سليمان فرنجية وزياد مكاري
    بالصور.. الحكومة اللبنانية تعين وزير إعلام معادياً للسعودية والعرب
    دبابات روسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    شاهد.. فخ أوكراني مرعب يكلّف روسيا 5 دبابات!