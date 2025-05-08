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متعاملون أوروبيون: سوريا لم تشتر أي قمح في مناقصة لشراء 100 ألف طن

منذ 3 دقائق
كميات من القمح لدى المؤسسة العامة السورية للحبوب _ أرشيفية

كميات من القمح لدى المؤسسة العامة السورية للحبوب _ أرشيفية

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن مشتريا حكوميا في سوريا لم ينفذ أي عملية شراء بعد طرح مناقصة دولية سعت للحصول على نحو 100 ألف طن من قمح الطحين وأغلقت في أبريل نيسان.

وأضافوا أن سوريا قد تطرح مناقصة شراء جديدة قريبا.

وطلبت المناقصة تسليم الشحنات خلال 45 يوما من التعاقد.

واشترت سوريا ما قدر بنحو 100 ألف طن من القمح في مناقصة سابقة في 25 مارس آذار يعتقد أنها مثلت أول عملية شراء كبيرة منذ تغيير النظام في سوريا أواخر العام الماضي.

وتوقع متعاملون أن تستخدم دمشق تبرعا من العراق بنحو 220 ألف طن من القمح إلى سوريا لسد الاحتياجات التي كانت ستسدها بالكميات المطلوبة.

    المصدر :
  • رويترز

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