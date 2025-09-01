متمردون في الكونغو يتهمون الحكومة بتقويض جهود السلام

جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية يقومون بدورية حول مطار كيوانغا، بعد أيام من اشتباكات مع متمردي حركة "23 مارس"، في روتشورو، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 3 نيسان/إبريل 2022. © أ ف ب

وجه تحالف نهر الكونغو، الذي يتألف من جماعات متمردة من بينها حركة 23 مارس، اتهامات للحكومة، اليوم الاثنين، بخرق الاتفاقات الرامية إلى إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واحتدم القتال في شرق الكونغو خلال العام الجاري، حيث شنت حركة 23 مارس هجوما فرضت من خلاله سيطرتها على أكبر مدينتين في المنطقة.

وقال كورنيل نانجا، زعيم تحالف نهر الكونغو، في مؤتمر صحفي “نحن ملزمون بإبلاغ شعب الكونغو والمجتمع الدولي بالانتهاكات المتتالية لوقف إطلاق النار، والتي تعرقل الاتفاق المبدئي”.

وفي إطار جهود الوساطة التي استضافتها قطر، وقعت الكونغو والمتمردون إعلان مبادئ في 19 يوليو تموز تعهدوا فيه ببدء التفاوض على اتفاق في موعد أقصاه الثامن من أغسطس آب بهدف إبرام هذا الاتفاق بحلول 18 أغسطس آب.

لكن الجانبين فشلا في الالتزام بالموعد النهائي.

ولم ترد حكومة الكونغو بعد على طلب التعليق.

ودعا نانجا الوسطاء القطريين والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على كينشاسا للوفاء بالتزاماتها، وحذر من “رد مناسب” على أي هجمات جديدة.

وفي كلمة أمام ائتلافه يوم السبت، قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي إنه لن يكون هناك “حوار إلا مع الكونغوليين الذين يريدون إعادة بناء بلادهم والخروج من الأزمة”.