الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متهم مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في العراق في قبضة الأمن

12 - فبراير - 2022
الجيش العراقي

الجيش العراقي

A A A
طباعة المقال

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على متهم مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في محافظة ميسان.

وفي بيان لها، أوضحت خلية الإعلام الأمني قائلة: “قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات، تلقي القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان”.

وأضافت: “وهو مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، وتمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ماكرون في الجزائر.. ملفات شائكة وعلاقات متعثرة
مفاعل زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأزمة مستمرة.. انقطاع الكهرباء عن آخر مفاعلين نوويين يعملان بمحطة زابوريجيا
آثار القصف الروسي الذي أصاب قطارا في بلدة تشابلين الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤولة أممية تعرب عن صدمتها جراء قصف محطة تشابلين وسط أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي