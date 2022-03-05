متى تنعقد جولة المحادثات الثالثة بين أوكرانيا وروسيا؟

أعلن زعيم الحزب الحاكم في أوكرانيا أن الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا ستعقد يوم الاثنين المقبل.

وكان المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش قال في تسجيل فيديو الجمعة، أن بلاده لن تشارك مقدماً تفاصيل بشأن توقيت أو مكان أي محادثات مع روسيا. إلا أن الرئاسة الأوكرانية عادت وأوضحت لاحقا أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستعقد نهاية الأسبوع.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك مساء الخميس، أن الجولة الثانية انتهت دون تقدم. وقال عبر تويتر إن “الجولة انتهت، لكن لسوء الحظ، لم تحقق أوكرانيا النتائج التي تحتاجها بعد.. فهناك قرارات فقط بشأن تنظيم ممرات إنسانية”.

وفي مؤشر جديد على عدم قرب الانفراج في الأزمة، دعت خارجية إسرائيل رعاياها في روسيا للمغاردة فوراً، وذلك خلال وجود رئيس وزرائها نفتالي بينيت في الكرملين للقاء الرئيس الروسي.

وكان الوفد الروسي طرح في جولة المفاوضات الثانية ثلاثة ملفات تتضمن “العسكري التقني، الإنساني والدولي، والسياسي”، بحسب ما قال ميدينسكي الذي لم يعطِ مزيدا من التفاصيل.

كما كانت تسربت أنباء عن مطالب روسية تتضمن الموافقة على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وعدم الانضمام للناتو، مع فرض حكم ذاتي للمناطق في إقليم دونباس الذي يضم “الجمهوريات” الانفصالية دونيتسك ولوغانسك في الشرق الأوكراني، مقابل انسحاب روسي من كييف.

يذكر أن المحادثات بين الوفدين، التي عقدت في منطقة بوليفسكايا بوشا في بريست على الحدود البيلاروسية، القريبة مع بولندا، كانت انطلقت يوم الاثنين الماضي. إذ عقد أول لقاء في 28 فبراير لكنه انتهى من دون تحقيق تقدّم ملموس.

إلا أن الطرفين عادا واتّفقا على عقد لقاءات تالية، فيما تستمر المعارك العسكرية على الأرض، وآخرها استئناف العمليات العسكرية في ماريوبول الأوكرانية من قبل القوات الروسية.