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مجدداً.. الاسهم الاوروبية تغلق عند أعلى مستوى في تسعة أشهر

منذ 14 دقيقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية

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عوضت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة الثلاثاء لتغلق عند أعلى مستوى في تسعة أشهر مجددا بعدما قال تقرير إن البنك المركزي الأوروبي يدرس إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتعرضت الأسواق لضغوط معظم الجلسة بعدما أظهرت بيانات أن الصين سجلت في 2022 أقل نمو اقتصادي سنوي في نحو نصف قرن وبعدما أعلن بنك جولدمان ساكس الأمريكي أرباحا فصلية دون المتوقع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ 22 أبريل\نيسان مع تصدر مؤشري التعدين والأغذية والمشروبات للرابحين.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة لكنه ما زال يحوم قرب مستواه القياسي المرتفع البالغ 7903.50.

    المصدر :
  • رويترز

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