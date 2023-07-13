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مجدداً.. بوتين يلمح للانسحاب من اتفاق حبوب البحر الأسود

منذ 16 دقيقة
حرب أوكرانيا تسببت بأزمة عالمية في الحبوب

حرب أوكرانيا تسببت بأزمة عالمية في الحبوب

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخميس 13-7-2023) إن روسيا قد تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى حين تفي الأطراف الأخرى بوعودها.

ومن المقرر أن ينقضي أجل الاتفاق، الذي تسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، يوم الاثنين المقبل. وهددت موسكو مرارا بعدم تمديد الاتفاق بسبب بعض جوانب التطبيق التي تؤثر على الصادرات الروسية.

وقال بوتين في تصريحات للتلفزيون الحكومي إن روسيا على تواصل مع الأمم المتحدة حول هذه المسألة لكنه أضاف أنه لم يطلع على رسالة موجهة إليه من الأمين العام للأمم المتحدة تقترح حلا وسطا لإنقاذ الاتفاق.

في سياق متصل، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس إن المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في الجهود الرامية إلى تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

وأضاف أن التكتل منفتح على “استكشاف جميع الحلول التي تساهم” في ضمان استمرار ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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