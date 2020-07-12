مجدداً.. ترامب يهاجم بايدن ويصفه بـ”النعسان”

مسلسل التحديات والانتقادات بين مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية يبدو أنه لن ينتهي ، وفي أحدث التصريحات وصف ترامب منافسه بايدن بالنعسان .

وسأل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين عبر حسابه على موقع “تويتر”: “هل لاحظ أي شخص أن استطلاعات الرأي الحقيقية، على عكس استطلاعات القمع المزيفة المستخدمة أيضًا عام 2016، بدأت في تعريف “النعسان” جو بايدن كشخص غير مؤهل؟”.

واعتبر ترامب أن منافسه مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأميركية القادمة في نوفمبر 2020 “ليس جاهزا للتحكم في اليسار الراديكالي أو كبح الجريمة أو بناء الاقتصاد كما فعل هو (ترامب)”.

ومنذ أيام، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر تغريدة لقيادي في الحزب الجمهوري شكك فيها بالقدرات العقلية لمنافسه جو بايدن.

والتغريدة التي كان قد نشرها ستيف غيست، مدير الاستجابة السريعة في اللجنة الوطنية الجمهورية تشير إلى تصريحات للمرشح الرسمي للحزب الديمقراطي الأربعاء الماضي والتي قال فيها إنه أجريت له العديد من الاختبارات التي تقيس قدراته الإدراكية.

وكان بايدن الذي ضمن أصوات غالبية المندوبين في مؤتمر الحزب الديمقراطي قد سأله صحفي في نهاية منتدى الأربعاء عما إذا كان أجرى اختبارا لقياس “التدهور الإدراكي”، فأجاب: “لقد تم اختباري. لقد تم اختباري باستمرار”. واستطرد بايدن قائلا إنه يريد مقارنة نتائج اختباراته بمنافسه، ترامب.

ومن جانبه، شكك ترامب في تغريدته في قدرة بايدن على اجتياز هذا الاختبار الذي نجح هو (ترامب) فيه، ومسألة القدرات العقلية لبايدن (77 عاما) من المسائل المثارة منذ فترة طويلة، بعد أن ارتكب عدة هفوات على مدار الشهور الماضية، ما دعا ترامب إلى أنه يصفه بأنه “جو النعسان”.

ورغم ذلك فاز بايدن على نحو 20 متنافسا ديمقراطيا، ليصبح المرشح الوحيد الذي سيواجه ترامب في نوفمبر المقبل، ومن إحدى هفواته تحدثه عن وفاة 120 مليون شخص بفيروس كورنا المستجد في الولايات المتحدة رغم أن العدد الحقيقي كان حوالي 120 ألفا.